Francia: morto Lacombe, ai Mondiali '78 segnò all'Italia dopo appena 30''

È morto in Francia Bernard Lacombe, l'uomo che fece tremare l'Italia nella partita di esordio ai Mondiali di Argentina 1978, segnando un gol dopo appena 30 secondi. Gli azzurri, che avevano in attacco Paolo Rossi, sostenuto da Franco Causio e Roberto Bettega (in panchina Enzo Bearzot), partirono malissimo. I Bleus, allora non considerati avversari temibili, segnarono il gol senza che gli italiani toccassero il pallone: cross di Six, Lacombe di piatto al volo e un gol rimasto nell'immaginario di tanti. Alla fine del primo tempo, pareggiò Paolo Rossi, quindi lo storico gol del successo firmato da Renato Zaccarelli.