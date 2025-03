Francia, i convocati di Deschamps: sette "italiani", c'è anche Thuram

Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati della Francia per le partite contro la Croazia valevoli per i quarti di finale di Nations League in calendario giovedì 20 marzo a Spalato e domenica 23 marzo allo Stade de France di Saint-Denis. Il ct francese ha convocato Kylian Mbappé, che torna a disposizione dopo aver saltato gli ultimi raduni di ottobre e novembre e gli altri madridisti Tchouameni e Camavinga. Per quanto riguarda i calciatori della Serie A, sono ben 7 i convocati: Maignan, Theo Hernandez, Pavard, Guendouzi, Koné, Thuram e Kolo Muani. Interrogato sulla decisione di convocare 24 giocatori invece dei consueti 23, Didier Deschamps ha motivato la sua scelta considerando diversi fattori, partendo proprio dalla situazione dell'attaccante dell'Inter: "C'è il rischio di squalifiche e c'è anche la situazione legata a Marcus Thuram (ancora alle prese con i postumi del problema alla caviglia accusato un mese fa, ndr)”. Questa la lista dei convocati diramata dalla Federazione francese. Portieri: Lucas Chevalier (LOSC), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade Rennais). Difensori: Jules Koundé (FC Barcelone), Dayot Upamecano (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Theo Hernandez (AC Milan), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jonathan Clauss (Nice), Benjamin Pavard (Inter). Centrocampisti: Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Adrien Rabiot (OM), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (Lazio), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Manu Koné (AS Roma). Attaccanti: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Randal Kolo Muani (Juventus), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milan), Michael Olise (Bayern Munich), Désiré Doué (Paris Saint-Germain).