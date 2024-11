FRANCIA, DJIBRIL CISSÉ CONDANNATO A OTTO MESI PER USO IMPROPRIO DI BENI AZIENDALI

Nuovi guai in vista per l'ex calciatore della Lazio Djibril Cissé che è stato condannato dal tribunale penale di Bastia a otto mesi di reclusione per uso improprio di beni aziendali e omessa di registrazione contabile. L'ex attaccante francese è stato giudicato per SASU, una società per azioni semplificata unipersonale e utilizzata dal transalpino per le attività da DJ e consulente calcistico. La pena è stata sospesa, tuttavia Cissé dovrà pagare una sanzione di 20.000 euro.