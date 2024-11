Francesco Totti indagato per evasione fiscale dalla Procura di Roma

Nell'indagine si sarebbe evidenziata la mancata denuncia di una parte dei redditi (la Guardia di Finanza, scrive la Verità, ha scoperto che Totti non avrebbe aperto una posizione Iva ad hoc e per questo non avrebbe pagato quanto dovuto) derivante dagli spot, una piccola cifra poi lievitata a 200.000 euro tra sanzioni e interessi. L'ex capitano giallorosso ha poi deciso di chiudere il contenzioso versando quanto richiesto ma intanto le Fiamme Gialle avevano trasmesso all'Agenzia delle Entrate e alla Procura quanto scoperto e quindi i pm, a inizio autunno, hanno deciso di iscriverlo sul registro degli indagati per omessa dichiarazione. Dovrebbe comparire in Procura a metà dicembre, convocato dal pm Vincenzo Barba.