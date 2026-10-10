Francesco Massini è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La sua elezione è avvenuta al termine dell’Assemblea Generale AIA che si è svolta oggi a Roma. Massini, già vice presidente vicario dal 2024 al 2026, ha infatti vinto il ballottaggio che ha seguito la votazione del primo turno.
Sui 912 votanti Massini, attuale reggente dell'Aia, con 461 preferenze ha battuto al ballottaggio Carlo Pacifici, ex presidente Aia dal 2023 al dicembre 2024, che ha raccolto 441 voti. Succede ad Antonio Zappi, condannato dal Tribunale Federale Nazionale e dalla Corte federale di Appello e dalla Corte di giustizia presso il Coni a 13 mesi di squalifica (il suo ricorso verra discusso a febbraio ma la sua richiesta di sospensiva era stata respinta dal Tar del Lazio e si è potuto procedere ad elezioni).
Di seguito la composizione del nuovo Comitato Nazionale AIA:
Presidente: Francesco Massini
Vicepresidente vicario: Michele Affinito
Vicepresidente: Francesco Carrieri
Componente eletto macroregione nord: Mario Carrozzini
Componente eletto macroregione centro: Tiziano Reni
Componente eletto macroregione sud: Marcello Terzo
Componente macroregione nord: Marinella Caissutti
Componente macroregione centro: Valentina Finzi
Componente macroregione sud: Valentina Garoffolo