Francesco Massini è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri

Sui 912 votanti Massini, attuale reggente dell'Aia, con 461 preferenze ha battuto al ballottaggio Carlo Pacifici, ex presidente Aia dal 2023 al dicembre 2024, che ha raccolto 441 voti. Succede ad Antonio Zappi, condannato dal Tribunale Federale Nazionale e dalla Corte federale di Appello e dalla Corte di giustizia presso il Coni a 13 mesi di squalifica (il suo ricorso verra discusso a febbraio ma la sua richiesta di sospensiva era stata respinta dal Tar del Lazio e si è potuto procedere ad elezioni).