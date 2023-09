Francesco Facchinetti diventa agente FIFA: "Libero di operare sul mercato mondiale"

© ipp

Francesco Facchinetti è pronto a intraprendere una nuova carriera. Dopo una vita nel mondo della musica, il figlio del cantante dei Pooh Roby si è buttato da qualche anno sulla comunicazione e ora è pronto a sbarcare anche nel calcio: ha infatti superato l'esame per diventare agente Fifa, un riconoscimento che gli consentirà di entrare a tutti gli effetti nell'orbita del calciomercato internazionale e di occuparsi dei contratti di alcuni calciatori. "Sono tornato bambino, sto impazzendo, sono felicissimo – ha scritto nelle storie su Instagram - Per tanti di voi non vuol dire niente, ma per me vuol dire tantissimo. Esame passato. Seicento pagine in inglese, venti domande, potevi fare al massimo cinque errori, la prima volta mi hanno bocciato per sei errori e la seconda è stata quella buona. Ho studiato per due mesi e mezzo, ma ce l’ho fatta, ringrazio quelli che mi sono stati vicino. Sono libero di operare sul mercato mondiale”.