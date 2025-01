Football Money League: Real Madrid fatturato record, Milan primo club italiano poi l'Inter. Tonfo Juve

I primi 20 club di calcio per fatturato a livello mondiale hanno realizzato complessivamente la cifra record di 11,2 miliardi di euro nella stagione 2023/24. Lo stabilisce la 28/a edizione della Football Money League, pubblicata da Deloitte Sports Business Group, segnando un aumento del +6% dei ricavi rispetto alla stagione precedente. Il Real Madrid è diventata la prima società a superare il miliardo di euro di entrate in una sola stagione, assicurandosi la vetta della Football Money League di Deloitte. Seguono Manchester City (838 milioni di euro), Paris Saint-Germain (806 milioni), Manchester United (771 milioni) e Bayern Monaco (765 milioni). Per quanto riguarda i club italiani, al primo posto c'è il Milan (13° assoluto) con un fatturato di 397,600 milioni, subito dietro l'Inter (14°) con 391,000, mentre la Juve scivola al 16° posto con 355,700. In generale i ricavi da matchday sono cresciuti del +11% su base annua, confermandosi ancora una volta il flusso di entrate a maggiore crescita per i club grazie a un aumento della capacità degli stadi, ai prezzi dei biglietti e alle offerte premium per le partite. I ricavi da matchday hanno superato i 2 miliardi di euro per la prima volta in assoluto, assorbendo il 18% dei ricavi totali, ossia la quota più alta dal 2014/15 (19%).