"Ho visto la squadra migliorare giorno dopo giorno, sono fiducioso per questa gara". Paulo Fonseca carica la Roma in conferenza stampa presentando l'impegno di campionato con il Sassuolo. "Ci sarà qualcosa di diverso ma non ho intenzione di svelare quale sarà la nostra strategia per la partita di domani", ha detto l'allenatore giallorosso. E a proposito degli infortuni ha aggiunto: "Smalling ha accusato un piccolo fastidio all'adduttore, non è niente di grave, in ogni caso abbiamo deciso di non correre rischi. Siamo arrivati qui sapendo che questa squadra ha avuto un passato difficile per quanto riguarda gli infortuni, fin dal primo giorno è sempre stata una nostra preoccupazione. Insieme allo staff medico, ai preparatori e al nutrizionista siamo lavorando per evitare questa situazione che non riguarda solo la Roma. Ma non sono il tipo di persona a cui piace trovare scuse, pretesti e alibi".