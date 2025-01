Folorunsho: "Tra i tanti obiettivi personali ho sicuramente di tornare in Nazionale"

Michael Folorunsho è appena approdato alla Fiorentina dopo l'esperienza al Napoli, tuttavia ha già le idee belle chiare. L'ex giocatore dell'Hellas Verona ha spiegato in conferenza stampa quali sono gli obiettivi per il proseguo della stagione: "Se giocherò titolare deciderà il mister, io sono pronto al mille per mille. Ho una voglia matta di giocare e dimostrare, per riprendermi la Nazionale e tante cose che ho perso in questi sei mesi. Voglio mettermi a disposizione: vengo tanto accostato a Bove, stava disputando una stagione fantastica. Quello che è mancato alla squadra arriva proprio dopo l'assenza di Edoardo: proverò in tutti i modi a cercare di fare bene tanto quanto stava facendo lui, ma nel calcio esistono le caratteristiche e su tante siamo simili ma su tante anche tanto diversi. Mi darà dei consigli e li accetterò ben volentieri: stavano fruttando le sue giocate. È un bravissimo ragazzo, si è messo a disposizione per accogliermi. Tra i tanti obiettivi personali c'è sicuramente di tornare in Nazionale, di provarci. È stato un traguardo importante dopo anni di sacrificio".