Phil Foden tira una frecciatina a Pep Guardiola. Ecco le dichiarazioni del centrocampista classe 2000 del Manchester City, poco impiegato in questa stagione, che si è messo in luce con la maglia dell'Inghilterra Under 21 nella sfida contro la Turchia: "Pep ha le sue idee, ma allo stesso tempo io so cosa posso dare. Voglio giocare perché mi sento pronto per farlo, mi alleno ogni giorno al massimo per dimostrare il mio valore. Alcuni compagni mi dicono di avere pazienza, ma io ho fame di giocare e voglio farlo ad ogni gara. Sarebbe bello se Guardiola avesse visto la partita contro la Turchia, ma credo fosse in vacanza o a giocare a golf. Tuttavia non lo biasimerei".