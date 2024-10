Flachi colpito da un infarto: operato d'urgenza. Lui sui social: "Sto bene"

Grande paura per Francesco Flachi, colpito da un infarto nella giornata di giovedì mentre stava allenando la sua squadra che milita in Promozione, il PSM Rapallo. Prontamente operato all'ospedale di Lavagna per l'applicazione di uno stent, l'ex bomber di Sampdoria e Fiorentina sta bene ed è in netta ripresa come sottolineato da lui stesso su Instagram. "Grazie a tutti per i tanti messaggi - ha scritto il classe 1975 sui social mostrandosi nella sua camera nel nosocomio -. Sto benissimo, sono già in piedi".