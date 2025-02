Dopo l'uscita dal campo in barella di Moise Kean nel corso della partita contro il Verona, la Fiorentina ha diramato un comunicato relativo alle condizioni del giocatore. "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico - si legge nella nota del club viola -. Il calciatore è in ospedale per accertamenti".