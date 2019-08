Pulgar si presenta alla Fiorentina con un lungo post su Instagram: “Ci tengo a ringraziare personalmente il Presidente della Fiorentina che mi ha voluto fortemente. Ringrazio e saluto fin da ora i tifosi Viola chiedendo loro di sostenerci alla grande, insieme ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Sta nascendo una grande squadra. Entrare a far parte di questa nuova società e di questo progetto importante è motivo di orgoglio e ambizioni per me, per questo ho accettato di venire in questa bellissima città. Mi impegnerò al massimo come ho sempre fatto, darò tutto me stesso negli allenamenti e nelle partite, giocherò al 110%".