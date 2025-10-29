Fiorentina, Pradè: "Domenica con il Lecce per noi è vita o morte"

"Domenica con il Lecce per noi è vita o morte. Devono capirlo bene anche i ragazzi, dobbiamo capirlo tutti noi. Dobbiamo interpretare tutto in modo diverso da quello che ci eravamo preparati, metterci il coltello tra i denti e andare a combattere". Lo ha detto il ds della Fiorentina Daniele Pradè, intervistato dai canali ufficiali del club viola dopo il ko contro l'Inter. "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, come l'avevamo preparato. È stata una partita tosta contro una squadra fortissima che è stata sbloccata da una prodezza balistica, un altro gol stupendo. Non era questa la partita che doveva farci cambiare rotta - ha aggiunto -. Come si prepara la partita con il Lecce? Si prepara con grande attenzione e senso di responsabilità. Nei confronti di tutti, nei confronti del presidente che veramente ci sta male, dei nostri tifosi che non meritano certo quello che gli stiamo offrendo".