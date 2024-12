Fiorentina, Palladino: "Bove? Ci manca uno con le sue caratteristiche"

Oggi per la prima volta da quel'1 dicembre, dove accusò un malore durante la partita contro l'Inter, Edoardo Bove è tornato allo stadio Franchi per stare vicino, assieme, ai propri compagni. Il centrocampista della Fiorentina, grazie a una deroga speciale, è potuto andare in panchina per stare anche al fianco di mister Palladino, e l'allenatore viola al termine della partita contro l'Udinese ha rivelato che Edoardo Bove: "Ha fatto un discorso da pelle d'oca prima della partita: lui è un nostro pezzo di cuore, lui vive per il calcio e deve stare dentro al calcio". E in questo momento un uomo, un giocatore, come Edoardo Bove è quello che manca di più alla Fiorentina e a Raffaele Palladino: "A noi manca Bove a livello numerico. Edo quando la squadra calava lo spostavo dalla fascia al centro del campo - ha sottolineato l'allenatore della Fiorentina -. Ci manca quella caratteristica che ha lui e sto cercando soluzioni diverse. Per me Colpani è un centrocampista in più. Sottil in questo momento sta facendo un gran lavoro di sacrificio. Sta a me trovare la soluzione migliore".