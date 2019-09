"Zero punti in classifica? Non sono preoccupato, riusciremo a riprenderci, quello che chiedo è avere tempo". Così Vincenzo Montella al termine dell'amichevole vinta questa sera al Franchi per 1-0 contro il Perugia. "L'avversario non era facile e sono quindi contento della prova della mia squadra anche se abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo" ha proseguito il tecnico viola che alla ripresa del campionato, sabato prossimo, dovrà affrontare la Juventus: "Ma è ancora presto per parlarne, se lo facciamo rischiamo di arrivare a quella sfida con le energie consumate - ha sorriso - Ce ne occuperemo intensamente a breve, ora pensiamo a crescere dal punto di vista fisico". Tra gli osservati speciali Ribery che dopo l'uscita di Benassi per una contusione al ginocchio ha ricevuto la fascia di capitano: "Con calma Franck arriverà al top della condizione, comunque per me gioca e intanto farà crescere i compagni". Compreso Chiesa sostituito e finito nel mirino dopo la deludente prova ieri in azzurro contro l'Armenia: "Ho sentito cosa ha detto Mancini su di lui, Roberto è sensibile e vicino alla Fiorentina" ha chiosato Montella.