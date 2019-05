FIORENTINA, MONTELLA: "LA CLASSIFICA NON MI PREOCCUPA"

18/05/2019

"Non sono preoccupato per la classifica perché sono convinto che i punti necessari le faremo, e dal lunedi' dopo l'ultima partita di campionato penseremo al futuro". Cosi' Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida contro il Parma, gara diventata decisiva per la stagione viola, con l'obiettivo della salvezza ancora da raggiungere a due giornate dalla fine del campionato. Stessa situazione dei ducali che in classifica hanno due punti meno della Fiorentina. Il tecnico viola ammette che in questo momento l'ambiente "e' poco sereno" e che club e tifosi "si stanno allontanando", ma ritiene che "la preoccupazione ci puo' anche far bene: domani dobbiamo giocare con l'anima perche' e' quella che mi sento di dare io".