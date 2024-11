FIORENTINA, I DIVIETI PER LA PARTITA CON IL VERONA

Niente vendita di alcol in occasione di Fiorentina-Verona in programma domenica prossima, 10 novembre, allo stadio Franchi. Il divieto, che riguarda anche le bevande non alcoliche in contenitori di vetro e/o lattine, sarà in vigore dalle 12 alle 18.30 nell'area compresa nel perimetro piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via del Campo D'Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l'Africo, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi e viale Volta. Il provvedimento è stato adottato nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella stessa area, così come all'interno dello stadio, divieto anche di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti.