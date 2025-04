Le condizioni di Robin Gosens preoccupano e il suo rientro si allontana. L'ex Inter è ancora alle prese con un problema al ginocchio sofferto alla vigilia della partita contro l'Atalanta e, come riporta Firenzeviola.it, anche ieri ha lavorato in maniera specifica al Viola Park. A questo punto pare improbabile un suo recupero per la sfida di Conference League contro il Celje, ma anche per la prossima di campionato contro il Parma.