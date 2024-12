Fiorentina, gli auguri di Palladino: "Vogliamo toglierci belle soddisfazioni insieme"

Messaggio speciale di auguri da parte del tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino. Il mister viola, attraverso i suoi social e in particolare Instagram, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza a tutti i tifosi tramite una storia. Ecco il suo pensiero: "Buone feste e un pensiero speciale per chi è meno fortunato, che possa essere per tutti un Natale pieno di serenità e amore. Un caloroso abbraccio ai nostri tifosi viola, sempre con noi. Vogliamo toglierci belle soddisfazioni insieme. Forza Fiorentina!".