Fiorentina, Galloppa: "Mi godrò questa serata"

Ai microfoni di Sky Sport, Daniele Galloppa ha presentato l'imminente sfida di Conference League contro il Mainz. Queste le parole dell'allenatore ad interim della Fiorentina: "Per il poco tempo che abbiamo avuto ho preferito non cambiare l’assetto. Abbiamo lavorato su qualcosa, voglio un’interpretazione da grande squadra. Avevamo degli acciacchi quindi qualche cambio era obbligato. Credo sia giusto dare una chance a Martinelli. Emozioni? Ho dormito poco perché abbiamo studiato tanto. L’atmosfera è bellissima e spero che i ragazzi vadano al massimo per tenere alti i colori della Fiorentina. Dialogo con Ferrari? Parlavamo di questi giorni, di come ho visto i ragazzi. Discorsi semplici e sereni. Mi ha detto di godermi questa serata. Sono contento di essere qui".