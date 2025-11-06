Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Fiorentina, Galloppa: "Mi godrò questa serata"

06 Nov 2025 - 18:19
© Getty Images

© Getty Images

Ai microfoni di Sky Sport, Daniele Galloppa ha presentato l'imminente sfida di Conference League contro il Mainz. Queste le parole dell'allenatore ad interim della Fiorentina: "Per il poco tempo che abbiamo avuto ho preferito non cambiare l’assetto. Abbiamo lavorato su qualcosa, voglio un’interpretazione da grande squadra. Avevamo degli acciacchi quindi qualche cambio era obbligato. Credo sia giusto dare una chance a Martinelli. Emozioni? Ho dormito poco perché abbiamo studiato tanto. L’atmosfera è bellissima e spero che i ragazzi vadano al massimo per tenere alti i colori della Fiorentina. Dialogo con Ferrari? Parlavamo di questi giorni, di come ho visto i ragazzi. Discorsi semplici e sereni. Mi ha detto di godermi questa serata. Sono contento di essere qui". 

Ultimi video

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

01:18
La Fiorentina riparte

La Fiorentina riparte

01:32
Roma in casa dei Rangers

Roma in casa dei Rangers

01:29
Milan e Inter insieme

Milan e Inter insieme

02:20
Milan, parla Saelemaekers

Milan, parla Saelemaekers

01:31
Napoli ha il mal di gol

Napoli ha il mal di gol

01:46
Vlahovic, cambia tutto

Vlahovic, cambia tutto

02:17
Juric batte la pareggite

Juric batte la pareggite

01:18
Stasera Bologna-Brann

Stasera Bologna-Brann

01:36
Finalmente Lautaro

Finalmente Lautaro

02:15
L'autocritica di Chivu

L'autocritica di Chivu

02:46
DICH BENATIA POST OM-ATALANTA DICH

Benatia: "Il gol? Non lo accetto come non avevo accettato l'episodio di Madrid"

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

03:57
conferenza de zerbi post atalanta DICH

De Zerbi: "Non faccio l'arbitro ma a Madrid vissuto un rigore simile"

06:02
conferenza juric post marsiglia DICH

Juric: "Vittoria strameritata, tutti i comportamenti devono essere per la squadra"

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:20
Lecce-Verona, prefetto chiude il settore ospiti
19:10
Serie B, Juve Stabia in campo sabato al Menti: "Avanti regolarmente"
18:45
Como, contro il Cagliari Kempf da valutare
18:24
Il Parma verso il Milan con l'infermeria affollata
18:19
Fiorentina, Galloppa: "Mi godrò questa serata"