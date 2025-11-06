Logo SportMediaset

Calcio

Amelia: "De Rossi al Genoa scelta azzeccata"

06 Nov 2025 - 19:36

Marco Amelia, ex portiere del Genoa, ha commentato così la scelta dei rossoblu, che dopo aver esonerato Vieira stanno per affidare la panchina a Daniele De Rossi, alla sua seconda esperienza in Serie A dopo la Roma nel 2024: "Credo che sarà una scelta indovinata. De Rossi può trasmettere alla squadra quella grinta che serve per uscire dal momento difficile. Nel breve periodo dovrà caricare la squadra, ma col passare del tempo spero che riuscirà anche a trasmettere le sue idee. Il Genoa ha bisogno di risultati da subito". 

