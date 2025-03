Fiorentina, Fagioli: "Dispiace per loro ma qui sono felice"

“Partita emozionante per me, giocare contro la Juve è sempre importante per Firenze e la Fiorentina. L'ho vissuta da entrambi i lati, sono molto contenta di averla vinta 3-0 insieme ai miei compagni". Così dopo la vittoria del Franchi Nicolò Fagioli, che ha parlato anche del momento negativo dei bianconeri: "Ovvio, è un momento di difficoltà che hanno. Mi dispiace per loro, spero che si riprendano in fretta ma io ora sono molto contento di essere alla Fiorentina. La voglia di rivalsa c'è sempre, per dimostrare di essere importante per la squadra".