Il giocatore della Fiorentina Dodo è stato operato per un attacco di appendicite. Ad ufficializzarlo la Fiorentina che in una nota ha parlato di ''intervento di appendicectomia laparoscopica in urgenza'' aggiungendo che l'operazione, resasi necessaria ''per il quadro clinico sviluppato nelle prime ore del mattino'', è perfettamente riuscita.