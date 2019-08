"Non abbiamo ancora deciso sulla possibilità di ristrutturare il 'Franchi' o farne uno nuovo, ci sono delle opzioni, ci dobbiamo ragionare. Si deve vedere quanto tempo ci vorrebbe" per la realizzazione di una delle due opzioni, "si deve capire quello che la Soprintendenza ci lascia fare. C'è tempo ancora, a oggi è questa la situazione. L'intenzione è di lasciare qualcosa di bello a Firenze". Lo ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, al termine dell'incontro col sindaco di Firenze Dario Nardella, in cui si è parlato del nuovo stadio per la Fiorentina. "Bisogna fare 'fast, fast, fast', capire il costo e dove

vengono fatte le cose, oltre che avere il controllo degli investimenti che noi faremo - ha continuato il patron di Mediacom -. Il sindaco con la sua amministrazione sono stati eccellenti ad aiutarci ad andare avanti fino ad ora con questo progetto. Abbiamo già fatto tanto lavoro con due-tre architetti che stanno lavorando e ci stanno dando delle opzioni". Commisso ha ripetuto che ora "ci vuole la volontà delle altre parti della politica, della cultura e delle istituzioni per farci fare quello che e' giusto per la città".