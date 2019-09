Martin Caceres è stato presentato come nuovo giocatore della Fiorentina: "Sono contento di venire a Firenze. È una città magnifica, una realtà che sta con la squadra. Venivo sempre come avversario, ma è un ambiente bellissimo". Sebbene sia arrivato da poco, il difensore uruguayano si è già fatto un'idea sui suoi nuovi compagni: "Sono rimasto sorpreso da Chiesa, Sottil e Castrovilli. Hanno qualità per far bene alla Fiorentina e nell'Italia. Chiesa è un bravo ragazzo, umile e tranquillo. Si è parlato tanto di lui, ma l'importante è che stia con la testa ben salda fino a che non arriverà il giorno che se ne deve andare, o finché rimane comunque. Deve solo fare bene". L'obiettivo personale è chiaro: "Alla Fiorentina arrivo per fare bene, per aiutare come ho sempre fatto nella carriera".