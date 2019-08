"Ho scelto la maglia numero 10 perché so quanto sia importante a Firenze, perché l'hanno indossata tanto grandi campioni viola e per dimostrare che sono qui non per scherzare ma per fare le cose sul serio e aiutare la Fiorentina a crescere". Cosi' Kevin Prince Boateng durante la presentazione oggi allo stadio Franchi. "dopo una stagione in chiaroscuro non vedo l'ora di cominciare - ha aggiunto il centrocampista arrivato dal Sassuolo - ho visto quanto e forte Chiesa e sono contento che resti. ho detto sì alla Fiorentina anche per la famiglia e perché amo l'Italia".