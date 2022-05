Finalissima contro l'Italia: i convocati dell'Argentina di Scaloni

Il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Italia del 1° giugno a Wembley per la "Finalissima" tra la nazionale vincitrice all'Europeo, gli azzurri, e quella trionfatrice in Copa America. Presente il giocatore conteso tra le due federazioni, il difensore del Feyenoord Marcos Senesi. Tra i giocatori della Serie A confermati Dybala, Musso, Perez, Lautaro Martinez, Correa e Nico Gonzalez.