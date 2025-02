Figurine "Calciatrici 2024-2025", grande successo per il primo album

Grande entusiasmo per la prima collezione Panini “Calciatrici 2024-2025”: il primo album cartaceo dedicato alla Serie A Femminile. La collezione, presentata ufficialmente giovedì 6 febbraio, è andata rapidamente in esaurimento in poche settimane testimoniando l’ampio gradimento dei collezionisti e degli appassionati che da sempre accompagna il mondo Panini. In questi giorni le bustine tornano disponibili in edicola e sul sito Panini.it. L’album si compone di 322 figurine da raccogliere in 48 pagine con la copertina che rappresenta le dieci squadre con una calciatrice rappresentativa per ogni team: Manuela Giugliano (Roma, unica italiana candidata al Pallone d’Oro), Cristiana Girelli (Juventus), Vero Boquete (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Nadia Nadim (Milan), Eleonora Goldoni (Lazio), Benedetta Orsi, (Sassuolo), Eli Del Estal (Como Women), Paola Di Marino (Napoli Femminile) e Cecilia Re (Sampdoria).