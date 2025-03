Figc, verso Italia-Germania, Milano ospita Azzurri per la 63/ma volta

A distanza di quattro mesi dal match con la Francia dello scorso novembre, Milano fa il bis d'Azzurro ospitando giovedì 20 marzo Italia-Germania, gara valida per l'andata dei Quarti di Finale di Nations League (qui le info per i biglietti). Sarà la partita n°63 della Nazionale in città e Milano si avvicina così ulteriormente a Roma nella classifica delle sedi che hanno ospitato il maggior numero di gare degli Azzurri: guida la Capitale con 65, Milano sale a 63. Il capoluogo lombardo, inoltre, vanta già il primato di vittorie della Nazionale (39 come Roma, ma con una migliore percentuale, segue Torino a 25) e quello delle reti segnate (144, Roma 122 e Torino 83). Sarà la quinta volta contro i tedeschi a Milano dopo quelle del 1923 (al Campo Milan di Viale Lombardia), del 1940, del 2013 e del 2016, tutte amichevoli (tutte al Meazza); bilancio di 2 vittorie italiane e 2 pareggi.