Figc, stage a Tirrenia per Azzurre U16 e U15

Si sono chiusi con l'amichevole in famiglia i ritiri svolti a Tirrenia dalle Nazionali Femminili Under 16 e Under 15. Quattro giorni di allenamenti conclusi con il test vinto dalla selezione di Jacopo Leandri, che ha superato 6-4 quella allenata da Marco Dessì, nata un anno fa con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la base delle squadre femminili azzurre e anticipare lo scouting sul territorio in collaborazione con il progetto del Settore Giovanile e Scolastico 'Calcio+15'. Una partita ricca di gol che ha fornito indicazioni utili ai due tecnici: il primo tempo si è aperto con l'uno-due dell'U15, che si è portata sul 2-0 grazie alle reti di Sara Elshamy (Milan) e Martina Battocchio (Juventus), con l'U16 che ha poi riequilibrato il risultato prima dell'intervallo con la doppietta di Sophia Lisica (Ancona). Stesso copione in avvio di ripresa: l'undici di Dessì è tornata in vantaggio con i sigilli di Ilaria Occhipinti (Inter) ed Elisa Vianello (Sassuolo), per poi subire nei minuti finali la rimonta firmata da Vittoria Giovannini (Fiorentina), Elisa Ciurleo (Inter), Marta Grigolo (Juventus) e Daria Rosso (Juventus).