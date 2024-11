FIGC, MAROTTA: "SERVE NON BELLIGERANZA VERSO FEDERAZIONE"

"Non si è voluto esprimere dissenso nei confronti della proposta di Gravina, ma c'è un dibattito aperto all'interno della Serie A che va affrontato. Si possono ottenere risultati anche senza fare muro contro muro, vanno prese posizioni di non belligeranza nei confronti della federazione, ma ci deve essere un confronto schietto e costruttivo per entrambe le parti. Quello che dispiace è questa aria di conflittualità che sfocia in personalismi da eliminare". Così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter e consigliere federale, a margine dell'assemblea straordinaria per la riforma dello Statuto a chi chiedeva spiegazioni sulla votazione e sull'astensione di alcuni club di A. Marotta, poi, aggiunge che "il confronto dialettico porta al fatto di conquistare posizioni, ma bisogna farlo nell'arco di una negoziazione rispettosa di tutti. Auspico che si vada avanti sottolineando comunque che il problema, per noi, è la poca considerazione che abbiamo davanti alla politica. Bisognerebbe rendersi conto che serve fare di più avendo un confronto diretto perché il mondo dello sport, il calcio in particolare, rappresenta un grandissimo patrimonio della nostra nazione", conclude Marotta