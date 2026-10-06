Figc, Malagò: "Bianchedi? Da Buonfiglio volontà affinché torni capodelegazione"

06 Ott 2026 - 15:27
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"Io candidato unico? Su questo non posso fare previsioni. Sicuramente penso di avere la conferma e la fiducia delle componenti. Non so come si possa pensare che il calcio non fosse dalla mia parte". Così Giovanni Malagò, neo commissario della Figc, uscendo da Palazzo H. "Il mio mandato è chiaro, andare a elezioni", ha aggiunto a chi gli chiedeva delle riforme. Mentre sul ritorno di Diana Bianchedi come capodelegazione della nazionale ha concluso: "Buonfiglio mi ha anticipato questa sua volontà di riprendere Bianchedi come capodelegazione. Mi è stato richiesto, ma questo è un tema da presidente, non da commmissario".

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