Figc Lombardia, prima volta di una donna presidente

Le società calcistiche lombarde hanno scelto il cambiamento: con un risultato di 566 preferenze Valentina Battistini è stata eletta Presidente del Comitato Regionale Lombardia LND. “Con grande emozione ringrazio tutta la mia squadra e tutte le società che hanno creduto in noi”. Questa la prima dichiarazione di Valentina Battistini, Presidente CRL neo eletta. “È la prima volta nella storia che una donna guiderà un Comitato Regionale LND ed io ne sento tutta la responsabilità. Vi ringrazio per la fiducia che ci avete conferito. Con grande umiltà, tanta voglia di lavorare, chiudiamo questa campagna elettorale. Si apre un nuovo capitolo, un nuovo percorso per il calcio lombardo ed io, insieme a tutti i miei collaboratori, lavoreremo giorno e notte affinché le vostre aspettative non siano disattese”, ha aggiunto.