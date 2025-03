Figc, inaugurato a Coverciano nuovo corso Uefa A, 192 ore di lezione

È stato inaugurato questa mattina a Coverciano il nuovo corso per allenatori Uefa A. Si tratta del secondo massimo livello di formazione per un tecnico, con un programma didattico di 192 ore di lezione, tra aula e campo. In caso di esito positivo degli esami finali, gli allievi otterranno la qualifica che consentirà loro di guidare tutte le giovanili (incluse e Primavera), tutte le squadre femminili (comprese quelle partecipanti al campionato di Serie A) e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Con l'abilitazione Uefa A è inoltre possibile essere tesserati come allenatori in seconda nei due massimi campionati maschili, ovvero sia in Serie A che in Serie B. Tra i corsisti ammessi a seguire le lezioni a Coverciano ci sono anche nomi noti del calcio italiano, come gli ex giocatori del nostro massimo campionato, Luigi Analclerio, Luca Antonelli, Boukary Dramé, Daniele Capelli e Christian Puggioni. Tra gli allievi anche l'assistente di Tatiana Zorri nella Nazionale femminile Under 23, Alessandro Fabbro.