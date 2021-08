Figc, Gravina: "Riforma del nostro calcio non procrastinabile, serve nuovo format"

FIGC

Il presidente federale: "Serve una rivoluzione culturale che deve riguardare la Serie A, la serie B, la Lega Pro e i Dilettanti"

"Il calcio italiano ha bisogno di una riforma strutturale, una rivoluzione culturale che deve riguardare la Serie A, la serie B, la Lega Pro e i Dilettanti. Su questo stiamo lavorando, se il mio consiglio federale sarà in grado di assumersi responsabilità con decisioni ferme e convinte bene. Altrimenti saranno le società, attraverso una assemblea straordinaria, a portare avanti un progetto di riforma che non è più procrastinabile". Parole forti quelle pronunciate da Gabriele Gravina, presidente della Figc, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio1. "Stiamo cercando di dare stabilità al sistema, con format più sostenibili a livello sportivo ed economico dei campionati professionistici. Dobbiamo favorire gli investimenti a lungo termine, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture, adeguare il quadro normativo con l'inserimento di nuovo requisiti per accompagnare il calcio professionistico verso un modello di business sempre più sostenibile e competitivo. Per questo abbiamo bisogno di un intervento mirato a livello di sistema paese per garantire la continuità aziendale, fulcro delle nostre preoccupazioni".

Un intervento a tutto campo quello del presidente federale che ha poi spazioto su vari altri temi, ad esempio quello degli impegni internazionali che con le qualificazioni mondiali in Sudamerica rischia nell'immediato di colpire molti nostri club che a ridosso di impegni importanti di campionato e coppe rischiano di non avere a disposizione diversi giocatori impegnati oltre oceano: "Purtroppo aver saltato alcuni appuntamenti lo scorso marzo ha generato uno slittamento nel mese di settembre e ottobre, con un impatto devastante sui tornei nazionali e internazionali" ha proseguito Gravina. "C'è un momento di confusione, i club in parte hanno anche ragione con calciatori che rientreranno se tutto va bene nella notte alla vigilia di gare molto importanti. La Spagna ha voluto incidere con azioni presso il Tribunale di Losanna, che ha respinto il ricorso di Tebas che sta ipotizzando ora il rinvio di una o due giornate di campionato. Sicuramente il valore sportivo della competizione ne risentirà. Qualche riflessione va fatta, sia con la Fifa che con la Uefa".

Intanto però il nostro campionato è iniziato, finalmente con il pubblico sugli spalti ma con diversi campioni finiti altrove (Donnarumma, Lukaku, Cristiano Ronaldo). Anche su questo Gravina ha detto la sua: "Qualche campione è andato via, ma il calcio è un gioco di squadra e la capacità di alcuni tecnici si esalta maggiormente. La nostra nazionale è un modello, formata da campioni sotto il profilo del gioco e della capacità di stare insieme. Questo sta emergendo anche dal campionato italiano. La pandemia ha generato criticità importanti non solo nel mondo del calcio, dobbiamo recuperare i giovani persi con progetti mirati perché rappresentano un valore strategico per i nostri club. Il pubblico è uno degli elementi fondamentali del nostro evento, il consumatore del nostro prodotto, che rende vivo il nostro sport. I tifosi sono monitorati e questi ci fa stare tranquilli, dobbiamo far capire l'importanza della mascherina, del distanziamento, ma anche essere concreti e capire che è difficile governare l'entusiasmo dei tifosi".



In questo momento, più che mai, è necessario sfruttare l'onda lunga del successo dell'Italia agli Europei: "La sensazione di grande positività dell'Europeo è ancora molto viva, siamo chiamati a dare continuità alimentando l'entusiasmo dei nostri tifosi. Ricominciamo con le gare di qualificazione ai Mondiali, dobbiamo affrontare gli impegni con la massima determinazione perchè è ancora vivo il ricordo della mancata qualificazione. E' vero che il campionato è appena iniziato, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che il nostro ranking oggi ci vede al quinto posto rispetto al 21esimo posto di qualche tempo fa".