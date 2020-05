Figc, Gravina: "Lavoriamo a modifiche del protocollo. La quarantena è un problema, c'è l'ipotesi playoff"

La ripartenza della Serie A è all'orizzonte, ma non così vicina. L'intesa per il protocollo sanitario da seguire è stata raggiunta, ma ben presto sono sorti i primi ostacoli come confermato dal presidente della Figc Gabriele Gravina: "Stiamo cercando di trovare degli aggiustamenti per risolvere qualche problema, ma la salute non è derogabile". Un nodo preoccupante è la quarantena in caso di atleta positivo: "Lo affrontiamo con determinazione, ma evitando di generare tensioni che blocchino tutto".