Figc, Gravina apre ai playoff: "Mai paura di dare veste innovativa a calcio"

Durante la presentazione della Supercoppa Femminile parlando del sistema delle Final Four, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha aperto all'ipotesi playoff. "Non dobbiamo mai aver paura di cambiare e di dare al calcio una veste innovativa e più proiettata verso il futuro. È un errore che si sta commettendo in altre componenti. La Divisione calcio femminile è una sorta di laboratorio, frutto di concentrazioni e interessi, stiamo toccando con mano questi nuovi format e ne parleremo".

ansa