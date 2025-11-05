Logo SportMediaset

Figc, Candreva entra nello staff della Nazionale U15

05 Nov 2025 - 23:36

Dopo i raduni del Nord, Sud e Centro-Nord - andati in scena rispettivamente il 16 ottobre a Novarello, il 23 ottobre a Catanzaro e il 30 ottobre a Coverciano -, la Nazionale Under 15 tornerà in campo domani, giovedì 6 novembre (ore 14.45), al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti' di Roma, per la selezione territoriale dell'area Centro. Il tecnico Enrico Battisti ha convocato 44 calciatori, tutti nati nel 2011, tra i quali spicca Francesco Racaniello, difensore passato in estate dai dilettanti pugliesi della Wonderful Bari S. Spirito al Pescara, che ha partecipato all'ultima edizione del Torneo Nazionale Under 14 'Il calciatore dell'Evolution Programme', uno dei progetti di punta del Settore Giovanile e Scolastico, andato in scena dal 9 all'11 maggio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. A completare lo staff tecnico dell'Under 15 ci sarà Antonio Candreva, ex centrocampista di Juventus, Inter e Lazio - 677 presenze e 99 gol in carriera -, che ha indossato per 54 volte, realizzando 7 reti, la maglia della Nazionale, con cui ha conquistato il terzo posto nella Confederations Cup del 2013 in Brasile.

Nato a Roma il 28 febbraio 1987, Candreva ha recentemente conseguito la certificazione UEFA B e ricoprirà il ruolo di assistente tecnico di Enrico Battisti, affiancando Bruno Redolfi. "Sono onorato di entrare a far parte del Club Italia - dichiara -. Avere l'opportunità di iniziare il mio percorso come collaboratore di una Nazionale giovanile, dopo aver conseguito la qualifica UEFA B, è un privilegio. Sono convinto di poter imparare molto e non vedo l'ora di mettermi al servizio della maglia azzurra. Ringrazio la Figc per la fiducia e per avermi dato questa opportunità". Il percorso degli Azzurrini proseguirà con il Torneo di Natale, in programma dal 21 al 23 novembre a Novarello, mentre il Torneo di Sviluppo UEFA, che rappresenta la prima uscita ufficiale dell'Italia, è previsto dal 14 al 20 settembre in Inghilterra.

