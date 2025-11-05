Figc, Candreva entra nello staff della Nazionale U15

Dopo i raduni del Nord, Sud e Centro-Nord - andati in scena rispettivamente il 16 ottobre a Novarello, il 23 ottobre a Catanzaro e il 30 ottobre a Coverciano -, la Nazionale Under 15 tornerà in campo domani, giovedì 6 novembre (ore 14.45), al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti' di Roma, per la selezione territoriale dell'area Centro. Il tecnico Enrico Battisti ha convocato 44 calciatori, tutti nati nel 2011, tra i quali spicca Francesco Racaniello, difensore passato in estate dai dilettanti pugliesi della Wonderful Bari S. Spirito al Pescara, che ha partecipato all'ultima edizione del Torneo Nazionale Under 14 'Il calciatore dell'Evolution Programme', uno dei progetti di punta del Settore Giovanile e Scolastico, andato in scena dal 9 all'11 maggio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. A completare lo staff tecnico dell'Under 15 ci sarà Antonio Candreva, ex centrocampista di Juventus, Inter e Lazio - 677 presenze e 99 gol in carriera -, che ha indossato per 54 volte, realizzando 7 reti, la maglia della Nazionale, con cui ha conquistato il terzo posto nella Confederations Cup del 2013 in Brasile.