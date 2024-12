Figc, approvato manuale licenze nazionali

In continuità con lo schema approvato lo scorso anno, il Consiglio della Figc ha deliberato all'unanimità il Manuale delle Licenze Nazionali per la prossima stagione agonistica, che verrà integrato nel prossimo mese di gennaio con i nuovi indicatori di controllo infrannuali già previsti nel Plano Strategico della Figc e votato da tutte le componenti. Per garantire la definizione degli organici nel rispetto delle date d'inizio dei campionati professionistici è stato confermato il cronoprogramma, anticipato rispetto al passato, per l'espletamento di tutte le procedure di Iscrizione.