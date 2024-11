André Onana non è soltanto un campione in campo. Il calciatore del Manchester United lo sta dimostrando con la sua fondazione che fornisce cure mediche e interventi chirurgici gratuiti in tutta l’Africa sub-sahariana e quasi 500 bambini ogni anno. Un impiego che gli è valso il "FIFPRO 2024 Merit Award for Player Impact" come comunicato dallo stesso Manchester sui propri social.