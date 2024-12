FIFAe World Cup 2024 featuring eFootball: ecco i vincitori della prima edizione

Konami ha annunciato i vincitori della prima edizione della FIFAe World Cup 2024 featuring eFootball. Dopo quattro giorni di spettacolari partite eSports alla SEF Arena di BLVD Riyadh City, Arabia Saudita, sono stati incoronati i nuovi campioni. Malesia (mobile) e Indonesia (console) si sono assicurati un posto nella storia della FIFAe come primi campioni in assoluto di questo nuova competizione eSports.

I rappresentanti di 16 Paesi per la Divisione Mobile e di 18 Paesi per la Divisione Console si sono scontrati in un'epica resa dei conti per decretare i campioni FIFAe World Cup 2024 featuring eFootball. Minbappe dalla Malesia ha ottenuto la corona della divisione Mobile, superando AN10_Tienes del Marocco in un'emozionante finale. La competizione uno contro uno è stata storica, per la prima volta in assoluto la FIFAe World Cup ha coinvolto un titolo mobile. Nella divisione Console della FIFAe World Cup 2024 featuring eFootball, l'Indonesia, rappresentata da akbarpaudie, BINONGBOYS, SHNKS-ELGA e GARUDAFRANC, ha conquistato l'ambito trofeo. Hanno superato avversari impegnativi, fino a disputare un'intensa finale contro il Brasile, dimostrando incredibili abilità tattiche e un impeccabile lavoro di squadra che è valso loro il titolo di Campioni del Mondo FIFAe. I tifosi possono rivivere i momenti più emozionanti della finale. Accedendo alla pagina di visualizzazione all’interno di eFootball, i giocatori potranno anche riscattare premi in-game, disponibili fino a giovedì 19 dicembre.