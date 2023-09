FIFA The Best 2023, i dodici finalisti: ci sono anche Osimhen e Kvara

LE NOMINATION

Annunciati i nomi dei giocatori in lizza per il premio: l'anno scorso aveva trionfato Leo Messi. Spalletti e Inzaghi in corsa per miglior tecnico

© Getty Images E' iniziato il countdown per l'assegnazione del "The Best FIFA Men's Player 2023". Sono stati infatti annunciati i nomi dei dodici finalisti in lizza per l'ambito riconoscimento che la passata stagione era stato assegnato a Leo Messi. Il premio viene conferito al miglior giocatore dell'anno solare sulla base dei voti che arrivano da alcuni rappresentanti dei media, i commissari tecnici e i capitani delle Nazionali. In nomination ci sono anche due grandi protagonisti dello scudetto del Napoli della scorsa stagione: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Con lo sguardo rivolto sempre alla Serie A, in lista c'è anche l'ex Inter Marcelo Brozovic. Elenco alla mano, la squadra più rappresentata è invece il Manchester City con cinque giocatori oltre a Gundogan passato nel frattempo al Barcellona. In lizza per il premio di "Miglior tecnico ai Best Fifa Awards" anche Luciano Spalletti e Simone Inzaghi.

MIGLIOR GIOCATORE: I DODICI FINALISTI

Julián Alvarez (Argentina, Manchester City)

Marcelo Brozović (Croazia, Al-Nassr)

Kevin De Bruyne (Belgio, Manchester City)

Ilkay Gundogan (Germania, Barcellona)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Rodri (Spagna, Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli)

Kylian Mbappé (Francia, PSG)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

Victor Osimhen (Nigeria, Napoli)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Bernardo Silva (Portogallo, Manchester City)

MIGLIOR TECNICO: SPALLETTI E INZAGHI IN LIZZA

Ci sono anche due allenatori italiani nella cinquina in corsa per il premio di "Miglior tecnico ai Best Fifa Awards". Si tratta di Luciano Spalletti, protagonista con il Napoli della vittoria dello scudetto, e di Simone Inzaghi, capace di raggiungere la finale di Champions League con l'Inter. In lizza per il premio anche Pep Guardiola (Manchester City), Xavi (Barcellona) e Ange Postecoglou (ex Celtic ora al Tottenham).