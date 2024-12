Fifa si scusa con Ucraina per errore mappa Crimea

"Comprendiamo pienamente la delicata sensibilità di questa questione e, sebbene l'incidente non sia stato intenzionale, ci rammarichiamo sinceramente per qualsiasi preoccupazione possa aver causato", ha scritto il responsabile dell'associazione dei membri della Fifa, Elkhan Mammadov, in una lettera pubblicata ieri dall'organismo calcistico ucraino. L'Ucraina era una delle 54 squadre nazionali incluse nel sorteggio di venerdì a Zurigo per i gironi di qualificazione europei per la Coppa del Mondo 2026. La Russia, che è stata bandita dalle competizioni Fifa a causa dell'invasione militare dell'Ucraina, occupa illegalmente la Crimea dal 2014. La penisola non è stata colorata come parte del territorio ucraino in una trasmissione grafica durante l'evento del sorteggio.