Mondiali 2030, vertice nella sede americana della Fifa per discutere l'allargamento a 64 squadre

All'incontro erano presenti il presidente Gianni Infantino e il segretario generale Mattias Grafstrom, mentre a guidare la delegazione ospite vi era Alejandro Domínguez, presidente della Conmebol e vicepresidente Fifa, affiancato dai presidenti di Paraguay e Uruguay, Santiago Peña e Yamandú Orsi, nonché dai vertici delle federazioni calcistiche di Argentina, Paraguay e Uruguay. Non era invece presente il presidente argentino Javier Milei, impegnato in un incontro con l'omologo americano Donald Trump.