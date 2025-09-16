Mondiali 2026, aumentano i rimborsi per i giocatori in nazionale: la Fifa verserà ai club oltre 300 milioni

Introdotta la versione ampliata del Fifa Club Benefits Programme, ne beneficerà chiunque rilasci un giocatore per le qualificazioni e per la fase finale
La Fifa è pronta ad aumentare i rimborsi per i club che manderanno in nazionale i loro giocatori nel corso delle qualificazioni e dei Mondiali 2026. In vista della Coppa del Mondo che si terrà l'estate prossima tra Stati Uniti, Messico e Canada, infatti, verrà ampliato il Fifa Club Benefits Programme, cioè il fondo di solidarietà rivolto alle squadre che rilasciano i propri tesserati per gli impegni con le rispettive nazionali. È il risultato dell'accordo firmato con l'Eca, l'Associazione dei Club Europei, nel marzo 2023.
Il totale dei versamenti sarà di 355 milioni di dollari, al cambio attuale poco più di 300 milioni di euro, in considerevole aumento rispetto ai 209 milioni di dollari versati in occasione dei Mondiali 2022. A essere compensato sarà qualunque club che mandi in nazionale un giocatore durante la fase di qualificazione, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo partecipi o meno alla fase finale del torneo.
"L’edizione ampliata del Fifa Club Benefits Programme per la Coppa del Mondo Fifa 2026 compie un passo ulteriore, riconoscendo finanziariamente il grande contributo che tanti club e giocatori nel mondo danno all’organizzazione sia delle qualificazioni sia del torneo finale – ha dichiarato il presidente della Fifa, Gianni Infantino –. Un record di 355 milioni di dollari sarà distribuito ai club per il rilascio dei propri giocatori, rafforzando così la nostra solida collaborazione con l’Associazione dei Club Europei e con i club di tutto il mondo, mentre ci prepariamo a un’edizione storica e inclusiva della Coppa del Mondo Fifa il prossimo anno".
"All’Eca siamo lieti di aver collaborato con la Fifa allo sviluppo di questo nuovo e innovativo Club Benefits Programme - le parole del numero uno dell'associazione dei club europei, Nasser Al-Khelaifi -. Garantirà che un numero ancora maggiore di club in tutto il mondo venga ricompensato per aver ceduto i giocatori e mostra chiaramente come il Memorandum d’Intesa dell’Eca con la Fifa supporti la crescita continua del calcio dei club a livello globale. I club svolgono un ruolo cruciale nel successo del calcio per nazionali e questa iniziativa ne riconosce ogni aspetto, dallo sviluppo iniziale fino al rilascio dei giocatori per le partite più importanti. Siamo impazienti di continuare a lavorare a stretto contatto con la Fifa e con la comunità calcistica internazionale per garantire la crescita e lo sviluppo del calcio internazionale".
