Mondiali 2026, aumentano i rimborsi per i giocatori in nazionale: la Fifa verserà ai club oltre 300 milioni

"L’edizione ampliata del Fifa Club Benefits Programme per la Coppa del Mondo Fifa 2026 compie un passo ulteriore, riconoscendo finanziariamente il grande contributo che tanti club e giocatori nel mondo danno all’organizzazione sia delle qualificazioni sia del torneo finale – ha dichiarato il presidente della Fifa, Gianni Infantino –. Un record di 355 milioni di dollari sarà distribuito ai club per il rilascio dei propri giocatori, rafforzando così la nostra solida collaborazione con l’Associazione dei Club Europei e con i club di tutto il mondo, mentre ci prepariamo a un’edizione storica e inclusiva della Coppa del Mondo Fifa il prossimo anno".