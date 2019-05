Fifa eNations Cup, la finale mondiale degli eSports su Italia 2

03/05/2019

Avete nostalgia del Mondiale? Quello di Russia, il più bello di sempre, ha segnato la vostra estate 2018 e da allora cercate rimedi, palliativi o qualcosa che vi faccia cappottare sul divano? Abbiamo la soluzione che fa per voi. Un’altra finale mondiale. Non reale, però. Virtuale. Sabato 4 maggio alle 23.20 (replica domenica 5 maggio ore 15.20) su Italia 2 (canale 66) va in onda l’ultimo atto della Fifa eNations Cup, il primo campionato del mondo per nazioni di eGames. Francia e Argentina si giocano il titolo e il montepremi da 40mila dollari. Le due squadre sono le migliori tra le 20 al mondo che hanno partecipato al torneo, schierano i top gamer del ranking globale e si sfidano in un triplo match: primo round su Playstation (Nicolas99FC N°1 al mondo su PS4 vs Maestro), secondo su Xbox (Yagocai vs DaXe), eventuale terza partita solo in caso di parità nelle prime due, su consolle a scelta della squadra con la miglior differenza reti. Due tempi da sei minuti ciascuno, supplementari e rigori previsti solo nell’ultima, potenziale partita. Dal campo allo schermo, da Mbappé e Perisic a schermo e joypad, dopo 10 mesi un’altra finale mondiale torna su Mediaset. Conduce Franco Piantanida, ospiti in studio Luca Pagano (fondatore del team Qlash) e Simone “Lamella” Sfolcini (allenatore e gamer).