FIFA, AB INBEV FORNITORE UFFICIALE BIRRA MONDIALE PER CLUB

La Fifa e il produttore di birra leader a livello mondiale, AB InBev hanno siglato una partnership diventando Official Beer Partner per la Coppa del Mondo per club 2025. Sponsor ufficiale della Coppa del Mondo Fifa dal 1986, AB InBev (Euronext: ABI) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) (NYSE: BUD) e il suo portafoglio di marchi leader porteranno ora il loro rinomato impegno per l'intrattenimento dei fan all'innovativo torneo, che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Il Presidente della Fifa Gianni Infantino ha dichiarato: "AB InBev è stato uno sponsor iconico dei nostri eventi per quasi 40 anni e oggi siamo entusiasti di vederli salire a bordo come partner della nuova Coppa del Mondo per Club Fifa. Stiamo intraprendendo un viaggio che ridefinirà il calcio per club e creerà un nuovo torneo globale. Con i marchi di AB InBev, stiamo creando momenti indimenticabili per gli appassionati di calcio di tutto il mondo".