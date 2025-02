Feyenoord, Smal: "Speriamo di far male a Gimenez anche a San Siro"

"Gimenez? È strano strano. Ho lavorato sette mesi con lui, ci ho lavorato ogni giorno. Poi vedi le notizie e addio: se ne è andato. È stato speciale giocare contro di lui. Fuori ci ho parlato un po', gli ho chiesto come stessero andando le cose. Oggi non era molto contento, speriamo che anche la prossima settimana possiamo far male a lui e alla sua squadra. Sappiamo cosa può fare in campo e dovremo fermarlo". Così Gijs Smal, terzino del Feyenoord, in conferenza stampa dopo il successo sul Milan.