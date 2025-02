A poche ore dalla sfida di andata dei playoff contro il Milan per accedere agli ottavi di Champions League, il Feyenoord ha annunciato la separazione consensuale con l'allenatore Brian Priske. "Risultati incoerenti e mancanza di chimica con la squadra" le principali ragioni dell'addio. Come annunciato dal club con un comunicato, contro i rossoneri sulla panchina degli olandesi ci sarà Pascal Bosschaart, attuale responsabile della squadra under 21.